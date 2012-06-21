Народний художник України вінничанин Володимир Козюк протягом останніх двадцяти років фотографував і писав старовинні українські хати. За цей період він зібрав колекцію з майже півтисячі своїх світлин, які помістив в унікальній збірці «Хата під стріхою, останній штрих минулого тисячоліття».
«Це багатство з усієї України, я зробив знімки майже у 800 селах Поділля та в інших краях нашої країни. У цих хатах не лише побут і звичаї українців, а й серце, душа і пісня України!» — зазначив Володимир Козюк.
Презентація творчого проекту художника, фотографа та мецената відбулася в залі Вінницької обласної філармонії «Плеяда». Тут він вручив фотоальбом своєму батьку. «Хата під стріхою» — унікальне видання в нашій країні та у світі, що репрезентує хату під стріхою як феномен України, аналіз якого ґрунтується на рекордному обсязі фактичного матеріалу, представленого фотографічно. Презентацію збірки поєднали з виставкою майстрів ужиткового народного мистецтва — гончарства, плетіння, вишивки тощо. І, звісно, були пісня, музика й танці, що любили й тепер шанують українці, хоча хати під стріхою залишилися у своєму часопросторі.