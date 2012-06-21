Унікальною в житті міста стала персональна виставка картин трирічної вінничанки Анастасії Барчишеної. В експозиції представлено 14 живописних пейзажів та яскравих абстракцій, які вона створила за рік. Малювати її навчила мати — художниця Анна Барчишена. Рік тому донька побачила, як мати займається з іншими дітьми, і сама захотіла творити. «Малюємо із двох років. Я допомагаю лише спочатку. Наприклад, якщо бузок у вазочці, то звертаю доньчину увагу на те, які кольори брати і як розташований предмет. Іноді зовсім нічого не пояснюю», — розповіла Анна. Дівчинка пише пейзажі й натюрморти з натури або творить абстракції, які сама придумує. Під час відкриття виставки представник Книги рекордів України вручив Анастасії сертифікат як наймолодшій художниці країни, яка малює у стилі реалізму.
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