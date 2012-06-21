Муніципальний велопрокат, який створюють у місті, стане частиною мережі громадського транспорту. У різних його куточках буде встановлено 15 пунктів, кожен з яких матиме спеціальний термінал і 10 велостійок. Люди зможуть взяти велосипед в одному пункті, а здати його в іншому — де зручніше. Упровадження проекту передбачено інвестиційним договором між Вінницькою міською радою, ТОВ «Некстбайк Україна» та КП «Вінницька транспортна компанія».
«Некстбайк — велика німецька компанія, яка працює оператором велопрокату в 100 містах світу. В Україні вона з 2015 року діє у Львові й продемонструвала позитивний приклад роботи. Найближчим часом повноцінний велопрокат буде й у Вінниці, і «Некстбайк» забезпечуватиме велосипедами та розвиватиме велоінфраструктуру міста разом з нами», — зазначив міський голова Сергій Моргунов.
Створення муніципального велопрокату — складова програми з розвитку в місті велоінфраструктури, яку реалізує міська рада і Швейцарське бюро співробітництва в Україні. 150 стійок для велосипедів і 15 терміналів закуповують коштом швейцарських партнерів. Згідно з інвестиційною угодою, ТОВ «Некстбайк Україна» передасть 120 велосипедів, які використовуватимуть у прокаті. Це популяризуватиме велорух і здоровий спосіб життя серед жителів міста.