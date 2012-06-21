Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
Уряд схвалив рішення про збільшення з 1 січня 2020 року заробітної плати тренерам дитячих і юнацьких спортивних шкіл на 20-70%. Відрадно, що є органи самоврядування, які з власної ініціативи це вже роблять. Наприклад, у Вінниці з 1 червня цього року впровадили надбавку до зарплати у розмірі 20% тренерам ДЮСШ. А це 114 працівників. Раніше рішенням міської ради встановили таку надбавку педагогічним працівникам дошкільних та позашкільних закладів, зокрема, і викладачам шкіл естетичного виховання, керівникам гуртків та організаторам центру підліткових клубів. Тож до завершення поточного року на виплату зарплати додатково буде спрямовано понад 19 мільйонів гривень з бюджету Вінницької об’єднаної територіальної громади.
«Підвищення заробітної плати стало можливим завдяки тому, що ми змогли мобілізувати додаткові надходження до міського бюджету», – зазначив міський голова Сергій Моргунов.
Варто зауважити, що за перше півріччя цього року до бюджету розвитку міста надійшло вдвічі більше коштів, ніж за аналогічний періоді минулого року. Тож міська влада ефективно працює щодо збільшення дохідної частини.