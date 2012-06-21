Попри те, що зима, у вінницьких багатоповерхівках продовжується заміна старих вікон на енергоощадні металопластикові. Сучасні вікна надають під’їзду охайного вигляду, а основне – зберігають тепло у місцях загального користування.
Роботи проводяться за міською програмою співфінансування: 70% коштів виділяється з міського бюджету, а мешканці будинку сплачують 30%. Як повідомив директор департаменту житлового господарства міської ради Роман Фурман, у лютому цього року замінили вікна у під’їздах 9 багатоквартирних будинків. Роботи з енергоефективності у місті тривають.