У Вінниці майстер виробничого навчання одного з професійно-технічних навчальних закладів отримував неправомірну вигоду за врахування проходження практики та допуск до іспитів учнів. Зокрема, у ході судового розслідування підтверджено факт отримання ним 5 тисяч 450 гривень від п’яти учнів.
Як повідомляє прес-служба прокуратури області, за результатами розгляду міським судом прийнято позицію прокуратури та засуджено майстра виробничого навчання до покарання у виді штрафу на суму 12 тисяч 750 гривень та застосовано спеціальну конфіскацію до грошових коштів отриманих в якості неправомірної вигоди.