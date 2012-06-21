Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
У Вінниці відбулися обласні змагання рятувальників. У форматі «Firefighter Combat Challenge» 13 команд служби «101» виборювали першість в індивідуальному та командному заліку.
Бійці ДСНС показали добре вміння рятувати людей. До речі, винести «потерпілого» було не просто, адже макет важив майже 90 кілограмів. Також вони демонстрували професійне вміння і спритність швидко погасити полум’я, підйому рукавних скаток сходовими маршами, пройти тренажер на силу і витривалість тощо. І все це під ретельним поглядом досвідчених суддів.
Варто зауважити, що змагання у такому форматі популярні у світі. Вони видовищні, демонструється сила, мужність та злагодженійсть дій у команді. А поширилися змагання з США, де у 1974 році було впроваджено пілотний проект з перевірки фізичної здатності оволодіти професією рятувальника.
І цього разу глядачі стали свідками цікавої боротьби між рятувальниками. А ще – мали нагоду скуштувати польової каші з пересувної кухні, взяти на згадку екоторбинки та оригінальні футболки. Повчально було ознайомилися і з озброєнням бійців та сучасною технікою рятувальних підрозділів, яку виставили на огляд.
За підсумками змагань серед чоловіків переміг представник Аварійно-рятувального загону спецпризначення ГУ ДСНС в області Богдан Кирилюк, а у жінок першість виборола представниця АРЗ СП Анастасія Коваль. У командному заліку кращими стали бійці аварійно-рятувального загону спецпризначення.