У Вінниці в контексті конкурсу «Бюджет громадських ініціатив» розпочинається реалізація проекту SMILE CITY — місто усміхнених дітей. На базі міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді сформують волонтерську команду, яка надаватиме дітям лікувально-профілактичну, психологічну, фінансову, паліативну допомогу. Працюватимуть із дітьми-сиротами, онкохворими, ВІЛ-інфікованими, з обмеженими фізичними можливостями, з аутизмом.
«Ці діти часто залишаються поза увагою суспільства, мають труднощі в соціальній інтеграції, отже нерідко почуваються самотніми, тягарем для навколишніх. Хочемо показати, що Вінниця — місто, дружнє до дитини, і такі діти у фокусі його уваги. Наша мета — зробити дітей з обмеженими фізичними можливостями активними учасниками життя громади.
Ми створимо команду SMILE-волонтерів, які самовіддані, милосердні, ініціативні, люблячі й енергійні», — повідомили у міському центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Там зауважили, що кожен вінничанин може долучитися до реалізації проекту.