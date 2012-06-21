Збройні сили Азербайджану минулої ночі нанесли удар касетними боєприпасами по столиці невизнаної Нагірно-Карабахської республіки (НКР) СтепанакертE. Про це повідомив у понеділок, 9 листопада, інформаційний центр при кабміні Вірменії в Facebook.

«Після півночі противник випустив кілька касетних ракет дальнього радіусу дії в напрямку Степанакерта, пошкодивши цивільну інфраструктуру», – йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, в результаті обстрілу ніхто з мирних жителів не постраждав.

Відзначається, що в інших населених пунктах НКР ніч пройшла відносно спокійно.

У неділю президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що збройні сили країни взяли під контроль місто Шуші в Нагірному Карабасі. За його словами, місто «звільнене від окупації».

У міноборони Вірменії цю заяву спростували, заявивши, що бої тривають.

Чергова ескалація конфлікту в невизнаній Нагірно-Карабахської Республіці відбулася 27 вересня. Баку і Єреван звинуватили один одного в обстрілі. Сторони тричі домовлялися про режим припинення вогню, але бої тривають досі.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»