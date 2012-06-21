Вчені за допомогою телескопа «Хаббл» одержали знімки туманності Лагуна, яка знаходиться на відстані чотирьох тисяч світлових років від Землі.
Про це повідомляє сайт NASA.
На знімку розмістилася ділянка протяжністю близько чотирьох світлових років. Зображення опублікували з нагоди 28 річниці запуску «Хаббла».
Телескоп спостерігав за туманністю з 12 по 18 лютого цього року. «Хаббл» зробив два знімки туманності: на одному з них можна побачити хмари газу, з яких вона складається, а на другому – безліч молодих зірок. Вчені називають туманність Лагуна «яслами» для нових зірок.
Як відзначають вчені, хмари газу утворюють хребти, порожнини і гори під впливом ультрафіолетового випромінювання і зоряних вітрів велетенського світила, розташованого в центрі знімка. Зірка під назвою Herschel 36 приблизно в 200 тисяч разів яскравіша за Сонце і в 32 рази більша за масою. Вона ще дуже активна, так як ще дуже молода за космічними мірками: її вік оцінюється в мільйон років.