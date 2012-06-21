Міжнародна група астрономів виявила новий інопланетний світ, який є гігантською газовою екзопланетою. Знайдений об'єкт розміром з Юпітер знаходиться відносно недалеко від Землі. До слова, маса Юпітера у 2,5 рази масивніша за всі інші разом узяті планети Сонячної системи, він у 318 разів масивніший за Землю.

Про це повідомляє «Урядовий кур’єр» з посиланням на порталі Phys.org. Гігантська екзопланета, що отримала назву NGTS-12b, її виявили за допомогою NGTS – фотометричного огляду широкого спектра.

Цей інструмент призначений для пошуку екзопланет розміром з Нептун, що перекривають при русі світло від своїх зірок. З цього періодичного затемнення методом транзитної фотометрії вчені і знаходять нові світи.

У даному випадку група астрономів на чолі з Едвардом М. Брайантом з Уорікського університету (Великобританія) відкрила більшу планету. Вона знаходиться на відстані близько 1 473 світлових років від Землі. Цей інопланетний світ обертається навколо своєї зірки кожні 7,53 дні. Його орбітальний період виявився більше, ніж періоди 95 відсотків інших екзопланет, виявлених усіма наземними транзитними дослідженнями.

Об'єкт NGTS-12b має радіус близько 1,05 радіуса Юпітера і масу близько 0,21 маси Юпітера. Поверхнева сила тяжіння і відносно низька щільність дозволяють припустити, що ця планета має розріджену газову атмосферу.

Батьківська зірка має приблизно таку ж масу, як і Сонце, а її радіус становить близько 1,59 радіуса нашого світила. Вік цієї зірки точно встановити поки не вдалося, але дослідники припускають, що їй близько 9,4 мільярда років. Температура на її поверхні становить близько 2960 градусів Цельсія.

Астрономи відзначають, що отримані параметри екзопланети NGTS-12b роблять її вельми цікавою метою для подальших спектроскопічних досліджень, спрямованих в основному на визначення характеристик її атмосфери.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»