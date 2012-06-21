Павло КУЩ,

«Урядовий кур’єр»

Вранці у Вугледарі біля приміщення школи натрапили на несподіваний і небезпечний «дар». Слюсар тепломережі, який для перевірки обладнання перед початком опалювального сезону прошкував до котельні, раптом побачив прямо під ногами бойову гранату з чекою. Місцеві поліцейські, оперативно відреагувавши на його повідомлення, насамперед подбали про безпеку учнів та вчителів, перекрили рух транспорту, а до приїзду вибухотехніків взяли під охорону боєприпас. А невдовзі сапери привели в безпечний стан гранату Ф-1 і вилучили її звідси для проведення відповідної експертизи.

Тепер правоохоронці встановлюють господаря «лимонки» та причини, через які вона опинилися неподалік навчального закладу. А ще в ГУ Національної поліції України в Донецькій області уточнили, що з початку року місцеві співробітники вилучили із незаконного обігу понад 1200 гранат.