За даними Міністерства туризму і старожитностей Єгипту, дерев'яні саркофаги були знайдені на глибині 11 метрів під землею складеними один на одний. Вони настільки добре збереглися, що деякі фарби, нанесені на дерево, залишилися неушкодженими. Археологи впевнені, що труни були запечатані з моменту їх захоронення.
Вважається, що Саккара служила некрополем для Мемфіса, який був єгипетської столицею протягом 700 років. Протягом трьох тисячоліть єгиптяни ховали тут своїх померлих, тому сьогодні Саккара представляє великий археологічний інтерес.
У Саккарі ховали високопоставлену знать у розкішних гробницях. Такі поховання простіше знайти, оскільки могили таких людей краще збереглися. Однак у ході недавніх розкопок були знайдені більш прості поховання, найімовірніше, людей із середнього або робочого класу.
Багаті поховання не захищені від зовнішнього впливу. За тисячоліття було розграбовано безліч таких гробниць. Тому виявлення нового сховища з трунами, які залишалися нерозграбованими весь цей час, означає, що всередині може бути недоторканий могильний інвентар.
Цей інвентар може підказати, хто знаходиться в труні і який статус мав цей небіжчик. Це відкриття, ймовірно, ще більше розширить наше розуміння давньоєгипетських похоронних звичаїв.
Імена та особистості людей, похованих у саркофагах, ще належить з'ясувати, а поки розкопки в Саккарі тривають. Представники Міністерства туризму і старожитностей Єгипту вважають, що до 13 вже знайдених саркофагів додадуться нові.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»