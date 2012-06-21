В околицях єменської столиці Сани археологи знайшли мумії віком приблизно 3000 років, повідомляє агентство Saba з посиланням на міністра культури уряду хусіт Абдаллу Ахмада аль-Кабс.
За словами міністра, під час розкопок було виявлено стародавнє поселення і гробниці, вирізані в скелях. У них вчені знайшли мумії епохи кам'яного і бронзового віку.
У Ємені з 2014 року йде громадянська війна між силами президента Абд Раббо Мансура Хаді і шиїтськими повстанцями-хусіт. Хусіт зайняли столицю країни Сану, уряд переїхав у великий південний порт Аден.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»