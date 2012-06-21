Вікторія ВЛАСЕНКО,
«Урядовий кур’єр»
Європейські столиці продовжують закликати Москву провести прозоре розслідування отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Паралельно з цим політичні лідери ЄС намагаютьсь виробити об’єднану відповідь на неприпустиму поведінку Кремля, який взяв собі за звичку безкарно, жорстоко й цинічно усувати своїх опонентів.
Як відомо, попри європейську політику санкцій проти Росії, Берлін продовжує брати участь у російському проєкті будівництва газогону «Північний потік-2», готовність якого на сьогодні становить 90%. Трубопровід подвоїть пропускну здатність нині робочого «Північного потоку-1» і допоможе Росії обійти територію Україну, яка слугує наразі головним транзитером російського газу. Досі федеральній канцлерці Ангелі Меркель вдавалося переконувати німецьких і європейських політиків, що в цьому рішенні відіграє роль винятково економічний розрахунок. Але, схоже, що після історії з Навальним її позиція може змінитися. На це нещодавно натякнув і міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас.
Зупинити будівництво «Північного потоку-2» Німеччину закликав і прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. За його словами, Варшава розглядає цей проєкт як загрозу стабільності регіону. Очільник польського уряду вважає, що «Північний потік-2» зміцнює могутність Росії, «допомагає президенту Путіну нарощувати військову силу й залякувати інші країни». «Я закликаю Німеччину поглянути, що відбувається в Україні і скільки ризиків для неї становить цей проєкт», – наполягає політик.
Тим часом офіційний Париж скасував проведення спільного засідання глав зовнішньополітичних відомств і міністрів оборони Росії та Франції, яке мало відбутися 14 вересня, на невизначений термін. Про це повідомило МЗС Франції. Проте жодних деталей про причини перенесення двосторонньої зустрічі у міністерстві дипломатично не навели.