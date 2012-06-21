У першій десятці областей, які відзначилися найбільшим приростом зарплати, шість областей — західні. Так, у четвертому кварталі 2017 року середня зарплата в Чернівецькій області зросла на 26%. У Закарпатській — на 19%, у Волинській — на 23%.У Чернігівській області середня зарплата зросла всього на 12%, у Миколаївській — 11%, Херсонській — 8%. Така різниця у зарплатах пов'язано з тим, що серед жителів західних областей більше заробітчан. Тому роботодавці стримуючи трудову міграцію за кордон, підвищують виплати.
«На сьогодні в Україні є тисячі вакансій, де заробітна плата перевищує 15 тисяч гривень. Причому мова йде не лише про Київ. Це Полтавська, Дніпропетровська, Тернопільська та Запорізька області, Одеса. У цілому по країні через служби зайнятості спокійно можна знайти роботу на таку зарплату», - заявив віце-прем'єр-міністр Павло Розенко, повідомляє «Урядовий портал».
Паралельно з питанням підвищення заробітних плат, уряд планує поліпшити умови праці українців.
Мова йде як про мобільність робочої сили, так і про поліпшення інфраструктури. Крім того, плануємо розширити можливості надавати працівниками пакети соціальних послуг. Це має бути комплексна реформа», – підсумував Розенко.