Василь БЕДЗІР,
«Урядовий кур’єр»
Місто Тячів стало другим на Закарпатті після обласного центру, де потрібний містянам пристрій для заряджання гаджетів встановили просто неба. Проєкт із назвою «Лавиця майбутнього» став переможцем Громадської ініціативи-2019, оскільки його підтримали понад двісті мешканців міста. Запропонували і стежили за його втіленням у життя троє депутатів міської ради. І, нарешті, пристрій, який без жодної оплати заряджатиме смартфони, нетбуки та інші ґаджети, а сам живитиметься енергією сонця, з’явився на перехресті головних пішохідних артерій міста. Біля нього встановлені зручні лавиці для сидіння.
Присутні на відкритті жителі міста дякували і депутатам, і міському голові Іванові Ковачу за реалізацію ідеї, спрямованої в майбутнє.