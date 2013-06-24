Співпраця держави, бізнесу та громади відкриває нові перспективи для ветеранів від першого робочого місця до започаткування власної справи. Ярмарок вакансій, який вперше відбувся в Запоріжжі, став ще одним важливим кроком у цьому напрямі. Захід об’єднав ветеранів, їхніх рідних та родини загиблих захисників, а також представників ветеранських організацій. Майже 40 роботодавців, освітніх закладів і громадських ініціатив презентували для них актуальні вакансії, програми професійної адаптації, бізнес-можливості та державні програми підтримки ветеранського бізнесу.

Захід відвідали міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова та її заступниця Юлія Кіріллова. До нього долучилася виконавчий директор Українського ветеранського фонду Каріна Дорошенко. Вона презентувала платформу «Кар’єра ветерана», яка комплексно допомагає захисникам на всіх етапах праце-влаштування та розвитку власної справи.

Відбулася панельна дискусія за участю ветеранів-підприємців, які створюють робочі місця для побратимів і сприяють економічному розвитку громад.

Нині в Запоріжжі та області проживають понад 60 тисяч ветеранів, з яких більш як 7 тисяч — демобілізовані. Саме тому такі ініціативи надзвичайно важливі, бо допомагають знайти роботу та створити відчуття важливості власної праці, що має велике значення для людей, які повертаються до цивільного життя.

Ярмарок вакансій «Нові можливості після служби» відбувся завдяки зусиллям Міжнародної організації з міграції (МОМ) за фінансування Європейського Союзу у спів-праці з Міністерством у справах ветеранів, Українським ветеранським фондом, Запорізькою обласною військовою адміністрацією, Запорізькою міською радою, департаментом з питань ветеранської політики Запорізької міськради та Запорізьким обласним центром зайнятості, повідомляє Міністерство у справах ветеранів.