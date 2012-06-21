У приміщенні державного історико-архітектурного заповідника «Стара Умань» на Черкащині відкрилася фотовиставка в межах масштабного культурно-просвітницького проекту «Два століття — одна війна», який охопив 27 міст України. Виставка присвячена 75-й річниці заснування Української Повстанської Армії. Основна ідея — протидія російській гібридній війні.
На виставці представлено фотографії з архівів СБУ та Інституту національної пам’яті, а також фотороботи сучасних воєнних кореспондентів Маркіяна Лисейка, Юрія Величка та Івана Брацюня. На них зображено воїнів АТО та УПА в різні моменти життя: у військових діях, у побуті, рейдах, розвідці тощо. За твердженням організаторів, якими виступили Міжнародний націоналістичний конгрес та фундація «Вільні люди», виставка стала мистецьким поєднанням сучасних документальних світлин російсько-української війни та архівних матеріалів часів визвольної боротьби Української Повстанської Армії. Її вже переглянули жителі Києва і Вінниці, Львова і Тернополя та інших обласних центрів України.
Декан історичного факультету Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини професор Анатолій Карасевич, виступаючи на відкритті виставки, куди прийшли й студенти, підкреслив:
— Виставка ця оригінальна, адже автори історичних фотоматеріалів — учасники боротьби за визволення України від рабства. Це і вояки УПА, починаючи з 1943 року, і Збройних сил у російсько-українській війні нині. Це вагомий здобуток нашої держави — максимально відкрити архіви і розповісти всім людям правду про історію України. Вона не завжди солодка, але достовірна. І майбутні державотворці повинні її знати.
В експозиції виставки представлено цікаві матеріали, що розповідають про визначні сторінки нинішньої війни — визволення Маріуполя підрозділом «Азов», поховання підрозділу «Айдар», бойові будні на Донеччині поблизу аеропорту та Дебальцевого, Іловайська і Широкиного.