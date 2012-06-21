Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Золотоноша стала одним із перших міст в Україні, яке почало боротися із паліями сміття за допомогою безпілотної авіації. Після цього приклад взяла на озброєння Умань та Полтава.
У Золотоноші вирішили всім миром боротися за чистоту міста і повітря зокрема. Спочатку за забруднювачами слідкували з повітря за допомогою авіамоделі літака з відеокамерою, яку виготовив колишній авіаінженер Олександр Бойко. Як розповів спеціаліст із аеродинаміки, співпрацюючи з місцевою владою, він узявся допомогти їй контролювати паліїв. Зі стадіону піднімав свій літак і досліджував округу. При виявленні багаття, спеціалісти міськради їхали точно за адресою й виписували порушнику штраф. Потім комунальники й собі придбали квадрокоптер. У відділі ЖКГ міської ради одразу помітили ефективність «авіаконтролю»: кількість складених протоколів на порушників значно зросла. На жаль ядучий смог вдається прибрати поки що не завжди. Ні-ні — та й розкладуть багаття любителі очищення вогнем. Кажуть, і в сусідніх із районним центром селах часом розпалюють незаконні вогнища. Впливу ж на них міська влада не має. Проте загалом стало дихати значно легше.
Як зауважують у міській раді, змінюється свідомість містян, а це — головне. Золотонісці стають нетерпимими до порушників. Без квадрокоптера телефонують до міської ради про те чи інше порушення, надсилають фото, повідомлення на «Вайбер». І поступово від такої небайдужості громадян є ефект. До того ж тут дали людям альтернативу: сміття, гілки та інші відходи все ж потрібно утилізувати. Облаштували майданчики для збирання сміття і вивозять його централізовано — як від багатоповерхівок, так і з приватного сектору. За невелику плату можна замовити сміттєвоз.
Боротьба за чистоту довкілля в місті дала ще один позитивний ефект: вулиці звільнилися від різноманітних оголошень на кшталт: «куплю», «продам». Тепер тут не поважають тих, хто в будь-якому місці, на стовпах, парканах, біля під’їздів будинків засмічують вулиці своїми оголошеннями.
За словами керівника відділу ЖКГ міськради Олександра Флоренка, Золотоноша, мабуть, єдине місто в Україні, де немає реклами на стовпах.
Чи не варто досвід золотонісців упровадити й в інших великих і малих містах?