Роман КИРЕЙ,

«Урядовий кур’єр»



У Золотоноші для осіб з інвалідністю відчинило двері новостворене відділення соціально-медичної реабілітації. Тут можуть проходити відновлення здоров’я 190 дітей, зокрема й з обмеженими можливостями, а також 325 дорослих, які цього потребують.

Цей проєкт поєднує соціальну та медичну складові. У його реалізацію вкладено майже мільйон гривень, з яких половину забезпечив Фонд родини Нечитайло, решту — міська рада.

Жителі Золотоноші відвідують заклад безплатно за медичним направленням. Якщо додати сюди послуги з соціальних перевезень та заняття в гончарній майстерні, матимемо по суті цілісний реабілітаційний комплекс.

У майстерні «Моє здоров’я — моє майбутнє» повертають утрачені навички після інсультів, у залі лікувальної фізкультури працюють за методикою столичного реабілітаційного центру «Самотужка». Є тут і можливості для оздоровлення дітей та осіб, які мають психічні та інтелектуальні вади, кімнати психологічного розвантаження.

Фонд родини Нечитайло за останню п’ятирічку інвестував у соціальну сферу області близько 7 млн. грн. Разом із місцевими органами влади громадській організації вдалося втілити чимало проєктів. Один із напрямків — соціальні перевезення. Нині працюють 6 автомобілів, придбаних Фондом, які транспортують людей з інвалідністю. «Університети третього віку», створені в різних районах за активної участі громадської організації, розширюють шанси соціальної адаптації.