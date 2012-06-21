Чемпіон світу за версією WBC у важкій вазі Деонтей Уайлдер заявив, що хотів би провести повторний бій з Тайсоном Ф'юрі в США. На думку американського боксера, проведення поєдинку в США допоможе заробити більше грошей.
«Ми повинні узгодити місце проведення бою з Ф'юрі і його командою, а також з ESPN. На мій погляд, потрібно, щоб поєдинок проходив у США, тоді ми заробимо більше грошей. Я впевнений, що Ф'юрі погодиться на це», – сказав Вайлдер в інтерв'ю Behind the Gloves.
Перший поєдинок суперників проходив в кінці 2018 року. Тоді судді зафіксували нічию, результат не сподобався обом боксерам.
Раніше Уайлдер впевнено переміг Домініка Брізіла, а Ф'юрі завдав поразки Тому Шварцу. Обидва поєдинки завершилися нокаутами.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»