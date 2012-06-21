Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
Запрошенням взяти участь в роботі колегії Луганської облдержадміністрації закінчилася акція протесту, в ході якої жителі Старобільського району разом з активістами громадської організації «Благодійний фонд «Восток-SOS» на півгодини перекрили автодорогу регіонального значення сполученням «Старобільськ - Сєверодонецьк» в районі села Нижня Покровка.
Як розповідає координатор акції Євген Васильєв, тут «велику частину шляху й дорогою не можна назвати». Погану ділянку, якою регулярно їздять навантажені фури, автомобілісти об'їжджають по узбіччях, що підвищує ризик дорожньо-транспортних пригод. У команді ГО «Благодійний фонд «Восток-SOS» заявляють, що за їхніми даними половину коштів дорожнього фонду область повертає до держбюджету, тобто не освоює його.
«Акція націлена звернути увагу на критичний стан доріг Луганщини, який негативно впливає на життя в регіоні. У результаті ми отримали запрошення взяти участь у роботі колегії Луганської ОДА, яка буде присвячена саме питанню ремонту автошляхів області», – розповів Євген Васильєв.
Тож активісти планують продовжити боротьбу за якість доріг.
На знімку: Активісти Луганщини перекрили трасу «Старобільськ– Сєверодонецьк». Фото надане громадською організацією «Благодійний фонд «Восток-SOS».