Діти, стосовно яких не проведено процедури за новими правилами зарахування в інтернатні заклади, можуть тимчасово влаштовуватись до них за наказом керівників цих закладів на перший семестр навчального року 2020/2021 з обов’язковим продовженням підготовки рішень органів опіки та піклування за новими правилами. Відповідне рішення ухвалено на засіданні Кабінету Міністрів цієї середи.
Як зазначила міністр соціальної політики Марина Лазебна, одна з головних на сьогодні — проблема недостатнього розвитку інклюзивної освіти, що переважно поширюється лише на дітей з порушеннями розвитку, пов’язаними з відносно легкими нозологіями. Це змушує батьків дітей зі складнішими порушеннями влаштовувати їх до відповідних інституцій для забезпечення навчання відповідно до особливостей розвитку. Можливість тимчасового влаштування дітей в інтернати (пансіони), стосовно яких не встигли ретельно вивчити ситуацію щодо задоволення їхніх потреб поза межами відповідного закладу, дасть змогу комплексно підійти до вивчення причин перебування дітей в інтернатах.
Для цього Мінсоцполітики разом з Офісом Уповноваженого Верховної Ради з прав людини в першому семестрі буде здійснено моніторингові візити до інтернатів (пансіонів) спеціальних закладів освіти й до дитячих будинків-інтернатів ІІІ—ІV профілю. Проєкт акту сприятиме забезпеченню виваженого й поступового впровадження порядку зарахування дітей на цілодобове перебування до відповідних закладів. Це сприятиме реалізації права дітей на освіту, повноважень органів місцевого самоврядування щодо розвитку послуг для сімей із дітьми в територіальних громадах. З огляду на те, що розвиток спеціалізованих послуг для таких дітей та інклюзивного навчання в закладах освіти за місцем проживання сімей забезпечено на недостатньому рівні. Також проєктом постанови пропонується забезпечити можливість влаштування окремих категорій дітей без розгляду питання про доцільність їхнього влаштування на засіданні комісії з питань захисту прав дітей, повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.
Відповідно до пункту 15 Положення про спеціальну школу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 06.03.2019 №221, у таких закладах перебувають діти з різними рівнями захворювання: від легких, помірних порушень (зниження зору й слуху) до глухих, сліпих дітей та дітей з тяжкими порушеннями інтелектуального розвитку. Саме тому постанова стосуватиметься глухих, сліпих дітей та дітей з тяжкими порушеннями інтелектуального розвитку, яких буде влаштовано до інтернатів (пансіонів) спеціальних закладів освіти, та дітей з інвалідністю до дитячих будинків-інтернатів ІІІ—ІV профілю. Крім того, оцінювання потреб таких сімей у соціальних послугах здійснюватиметься не на запит батьків до влаштування дитини в інтернат, а за рішенням органу опіки та піклування.