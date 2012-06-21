Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
Надзвичайний та Поважний Посол Угорщини в Україні Іштван Ійдярто разом із колегами побував на контрольно-пропускному пункті в’їзду-виїзду «Станиця Луганська». Ознайомившись із ситуацією, він пообіцяв представникам Луганщини, що уряд його країни долучиться до відновлення мосту.
«Під час бойових дій на Луганщині зруйновано велику кількість об’єктів інфраструктури. Але, наразі одним з важливих питань є відновлення зруйнованого мосту через річку Сіверський Донець неподалік КПВВ «Станиця Луганська», бо кожного дня його перетинають понад 10 тисяч людей. Тому ваша допомога вкрай потрібна, насамперед, у цьому питанні», – наголосила радник голови облдержадміністрації Катерина Безгинська під час зустрічі із високими гостями.
Пан Іштван Ійдярто запевнив, що теж вважає, що це «дуже важливий проект», тож він повідомить про це уряд Угорщини, і впевнений «це викликає велику зацікавленість».