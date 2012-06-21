Угорський лоукостер Wizz Air до початку липня розширить свою мережу польотів. Зокрема в кінці червня зі столичного аеропорту «Київ» (Жуляни) обіцяють запустити два нових рейси в Таллінн і Лісабон.
– Сьогодні ми починаємо найбільше розширення діяльності в історії Wizz. 70 нових маршрутів, які будуть офіційно відкриті протягом 17 тижнів, нададуть нашим клієнтам ще більше можливостей для подорожей, що, в свою чергу, буде сприяти розвитку бізнесу та економіки тих країн, в яких ми працюємо, – заявив головний корпоративний директор Wizz Air Оуен Джонс.
Запуск нових маршрутів стане можливим завдяки масштабному поповненню флоту. Відзначимо, що зараз маршрутна мережа Wizz Air складається з 600 маршрутів, польоти за якими виконуються з 28 баз авіакомпанії.