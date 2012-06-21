Володимир КОЛЮБАКІН,
«Урядовий кур’єр»
Мінекономрозвитку і учасники ринку зерна узгодили граничні обсяги експорту зерна на 2020––2021 маркетинговий рік. Ці обсяги не мають перевищувати 17,5 млн тонн пшениці та одну тисячу тонн жита. Таку домовленість зафіксовано у вигляді додатку до зернового меморандуму, який укладається між урядом та зерновиками щорічно з 2011 року.
Як зауважив з цього приводу Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко, саме такі обсяги експорту і створюють добрі перспективи для експорту, і водночас гарантують продовольчу безпеку України. Також у контексті продовольчої безпеки треба врахувати і перехідні залишки від минулорічного урожаю –– близько 1,7 млн тонн.
Розрахунки обсягів зернового експорту було зроблено залежно від очікуваного урожаю у 72 млн тонн. Якщо ж обсяги зібраного врожаю істотно відрізнятимуться від розрахункових, показники, закладені в Меморандумі, можуть бути переглянуті у четвертому кварталі цього року.