Київ проситиме Вселенського патріарха про надання автокефалії Українській церкві. Про це Президент Петро Порошенко заявив на зустрічі з головами парламентських фракцій, яку транслювали в прямому телевізійному ефірі. «Я написав офіційне звернення до Вселенського патріарха із проханням надати томос про автокефалію православній церкві в Україні. Прошу парламент підтримати це рішення», — сказав Президент.
Він розповів, що обговорював це питання під час розмови із Вселенським патріархом Варфоломієм, а також з членами Синоду. Президент зауважив, що вже протягом кількох років намагається порушувати питання про визнання Української автокефальної помісної церкви. І під час зустрічі з головами фракцій повідомив приємну новину: на сьогодні Україна як ніколи близька до появи власної автокефальної помісної церкви.
Петро Порошенко запевнив, що цієї позиції дотримується і Вселенський патріарх, і члени Синоду. «Нині є всі необхідні ключові елементи, які мають забезпечити цей процес», — наголосив Петро Порошенко. Серед них він назвав відповідне звернення церковних ієрархій. За словами Президента, після його зустрічі з патріархом Філаретом всі єпископи Української православної церкви Київського патріархату поставили підписи під зверненням до Вселенського патріарха щодо надання томосу новій Українській православній автокефальній церкві.
Глава держави провів зустріч із цього приводу з главою Української автокефальної православної церкви митрополитом Макарієм. За словами Петра Порошенка, під час архієрейського собору Української автокефальної православної церкви «всі без винятку архієпископи УАПЦ підписали звернення до Вселенського патріарха і до Президента. За 26 років це перший документ, який об’єднав усіх ієрархів цих церков», — наголосив Президент.
Він додав, що, якщо буде відповідне рішення Верховної Ради, звернення Президента і церковних ієрархів, то його передадуть Вселенському патріархові, щоб його найближчим часом розглянули на Соборі в Синоді. «Дуже сподіваюся, що рішення можуть прийняти до відзначення 1030-річчя хрещення України-Руси», — наголосив Петро Порошенко.