Володимир КОЛЮБАКІН,
«Урядовий кур’єр»
Таку обіцянку дала віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина послу цієї країни Джелю Ліону. За її словами, протистояти падінню світової економіки через пандемію COVID-19 можна через розвиток економічного та інвестиційного співробітництва, зокрема, між Україною та Ізраїлем. Віцепрем’єр запевнила, що наша країна гарантує сталий та безперебійний експорт аграрної продукції до цієї країни.
Під час бесіди з послом Ізраїлю обговорили також питання, пов’язані з преференційними правилами визначення походження –– ця специфічна тема має велике значення для подальшого розвитку двосторонньої торгівлі. Торкнулися також і питань роботи спільної двосторонньої комісії з питань торгівлі й економічного співробітництва, головою якої з українського боку є пані Стефанішина.