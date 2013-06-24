Прем’єр-міністр Юлія Свириденко провела в понеділок зустріч із румунською делегацією на чолі з віцепрем’єр-міністром, міністром національної оборони Лівіу-Іонутом Моштяну. На зустрічі обговорили ключові напрями співпраці між Україною та Румунією.

Оборона і безпека — українська сторона високо цінує допомогу Румунії, зокрема перспективи спільного виробництва дронів та озброєння. Відбудова — румунські партнери висловили зацікавленість у реалізації проєктів у транспортній та енергетичній галузях, розвитку прикордонної інфраструктури та фінансуванні малого і середнього бізнесу. Досвід фондів ЄС — домовлено активізувати співпрацю для залучення європейського фінансування. Кордон — обговорили модернізацію наявних та відкриття нових пунктів пропуску разом з Молдовою.

Важливою темою стала євроінтеграція України. Прем’єр-міністр Юлія Свириденко наголосила: «Україна технічно готова до відкриття перших трьох переговорних кластерів і розраховує на підтримку Румунії, щоб Україна та Молдова рухалися цим шляхом разом», повідомляє Департамент комунікацій Секретаріату КМУ.