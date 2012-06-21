Україна могла б використовувати досвід Польщі і оновити свій авіаційний парк шляхом закупівлі американських винищувачів F-16. Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-полковник Сергій Дроздов.

За словами Дроздова, парк авіаційної техніки ЗСУ потребує оновлення. Нині на озброєнні Повітряних сил України стоять літаки, випущені в період з 1968 по 1991 рік, нових літаків немає.

«За час незалежності України ми не отримали жодного військового літака», – зазначив Сергій Дроздов.

За твердженням Дроздова, створити свій власний багатофункціональний винищувач Україна навряд чи зможе, оскільки тільки для створення прототипу потрібно не менше 10 років і 10 млрд доларів, а також відповідна наукова база, виробництво і досвід, яких в України немає.

Єдиний вихід головком ПС ЗСУ бачить у закупівлі літаків у «країн-партнерів». При цьому хотілося б закупити щось типу F-35, але це малоймовірно, оскільки навіть Польща, яка є членом НАТО тривалий час тільки зараз змогла почати переговори про закупівлю винищувачів п'ятого покоління. Україна ж поки навіть не в НАТО.

«Йдеться про єдиний тип багатоцільового винищувача, який згодом замінив би всі типи радянські зразки бойової авіації: винищувачі, штурмовики, бомбардувальники. Звичайно, Повітряні Сили хотіли б мати і сучасну техніку, як ось американський F-35, наші льотчики мріяли б літати на таких літаках», – заявив Дроздов.

Як вихід командувач пропонує використати досвід Польщі, яка разом з радянськими МіГ-29 закупила американські F-16.

«(...) поляки пішли саме таким шляхом, коли у них на озброєнні поряд з МіГ-29 стоять F-16. Такий досвід Польщі був би і для нас найбільш прийнятний: отримати ескадрилью винищувачів і поставити її на озброєння однієї з бригад тактичної авіації Повітряних Сил України», – додав він.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»

