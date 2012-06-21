Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
За причини запуску у 2021 році другої частини газогону «Турецький потік», Україна може втратити на транзиті «блакитного» палива до 15 млрд кубометрів на рік. Саме так вважає голова ТОВ «Оператор ГТС України» Сергій Макогон.
За його словами, саме ці обсяги прокачування газу йдуть через Україну до Угорщини.
Як вважає Макогон, нині за всіма ознаками видно, що РФ не має бажання збільшувати обсяги транзиту газу через Україну. Адже газогін «Північний потік» нині знаходиться на ремонті, але «Газпром» не використовує ГТС нашої країни для збільшення обсягів прокачування газу до європейських країн. Тим часом РФ транзитує частину газу через Польщу.
На думку експерта, також коли все ж таки буде добудовано газопровід «Північний потік-2», то Росія остаточно відмовиться від транзиту газу територією України.
Як відомо, у червні 2020 року влада Польщі заявила, що підвищить тариф на транзит російського газу трубопроводом Ямал-Європа в 2021 році на 16,5%.
Як неодноразово писав «Урядовий кур’єр», Польща остаточно домовилася із Норвегією про будівництво газогону дном Балтійського моря. Цей газ також можна буде постачати в інші країни, приміром, Данію та Швецію. Польська влада вважає, що норвезький газ за бажанням могла б купувати й Україна.