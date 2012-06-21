Україна на початку 2018 року стала найбільшим експортером яєць до країн Євросоюзу, забезпечивши 38% від загального обсягу постачання цієї продукції.
Це повідомило «Польське радіо».
Згідно з даними Єврокомісії, лише в січні поточного року українські виробники експортували до ЄС 874 тонни яєць і яєчних продуктів, що в кілька разів перевищує показники січня 2017 року.
При цьому український експорт перевищив навіть показники США – багаторічного лідера з постачання в Європейський Союз яєчної продукції.
Право експорту до країн ЄС мають 300 підприємств, у тому числі виробники харчових продуктів, зокрема, виробники м’яса птиці, риби, меду, яєць, молока та молочних продуктів.
Виробництво яєць в січні-березні 2018 року склало 3 510,7 млн штук проти 3 432,5 млн штук у січні-березні 2017 року. Виробництво яєць збільшилось на 2,3%. Виробництво яєць в сільськогосподарських підприємствах склало 2 147,8 млн штук проти 2 064,8 млн штук у січні-березні 2017 року.
Виробництво яєць в січні-березні 2018 року в індивідуальних господарствах склало 1 362,9 млн штук проти 1 367,7 млн штук у січні-березні 2017 року.