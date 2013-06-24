17 березня українська делегація у Брюсселі отримала від Європейського Союзу умови для вступу за фінальними трьома переговорними кластерами. Про це повідомила Прем’єр­міністр Юлія Свириденко.

Ідеться про кластери 3 «Конкурентоспроможність та інклюзивний розвиток», 4 «Зелений порядок денний та стале з’єднання» і 5 «Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості».

«Відтепер Україна має повний пакет умов, виконання яких необхідне для вступу в ЄС, — вперше в історії», — повідомила Прем’єр­міністр.

У грудні українська сторона отримала умови — бенчмарки — за трьома іншими кластерами: 1 «Основи процесу вступу до ЄС», 2 «Внутрішній ринок» та 6 «Зовнішні відносини».

«Ми впевнено рухаємося визначеним євроінтеграційним шляхом. Наступні кроки — успішне закриття кластерів та підписання договору про вступ, що стане фінальним кроком до повноправного членства України в ЄС, — зазначила Юлія Свириденко. — Уряд продовжить виконувати умови вступу — впроваджуватиме необхідні реформи, заходи й звітуватиме перед ЄС».

Отриманий документ з умовами уряд одразу направляє до Верховної Ради для спільної роботи над їхнім виконанням.

16 квітня Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції оприлюднив Звіт про виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом за 2025 рік. Документ відображає прогрес України у впровадженні реформ та наближенні законодавства до стандартів ЄС.

2025 року Україна продовжувала активно працювати над імплементацією положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, зокрема поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі (DCFTA). Реалізація угоди — один з важливих інструментів інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС та підготовки до майбутнього членства.

«Україна послідовно виконує свої зобов’язання на шляху до членства в Європейському Союзі. Реалізація Угоди про асоціацію дає змогу нашій державі досягати дедалі більшої економічної, правової та інституційної сумісності з ЄС. Попри повномасштабну війну, ми продовжуємо впроваджувати реформи та наближати Україну до повноцінної інтеграції в європейський простір. Це останній звіт щодо імплементації Угоди про асоціацію, адже надалі всі необхідні кроки, які маємо виконати для членства в ЄС, буде відображено в Національній програмі адаптації законодавства України до права ЄС», — наголосив віцепрем’єр­міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка.

За підсумками 2025 року загальний прогрес виконання Угоди про асоціацію зріс з 81% у 2024­му до 84% у 2025 році, тобто на 3 відсоткові пункти.

«Ми підтримуємо тісний постійний діалог з партнерами з ЄС щодо прогресу та євроінтеграційних реформ, які здійснює Україна. Цей звіт презентовано до дев’ятого засідання Комітету асоціації між Україною та ЄС, що дає змогу предметно обговорити досягнення, виклики та подальші кроки», — зазначив генеральний директор Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Олександр Ільков.

У звіті зазначено, що загальний прогрес виконання Угоди про асоціацію за 2014—2025 роки за основними виконавцями становить: Кабінет Міністрів України — виконано 81% заходів; Верховна Рада України — 74% заходів; інші органи державної влади — 68% заходів.

2025 року найбільший прогрес у виконанні зобов’язань, передбачених Угодою про асоціацію, досягнуто у таких сферах: фінансовий сектор — приріст за рік становить 8%, загальний прогрес — 82%; соціальна політика та трудові відносини — приріст за рік становить 7%, загальний прогрес — 87%; митні питання — приріст за рік становить 5%, загальний прогрес — 96%; сільське господарство — приріст за рік становить 5%, загальний прогрес — 79%.

Найвищий рівень виконання зобов’язань зафіксовано у таких сферах: статистика та обмін інформацією — 100%; освіта, навчання та молодь — 99%; інтелектуальна власність — 98%.

Досягнутий прогрес свідчить про системну роботу українських інституцій з імплементації європейських норм і стандартів.

