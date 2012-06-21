У Державній акціонерній холдинговій компанії Артем, що входить до складу Укроборонпрому, успішно провели вогневі випробування артилерійських боєприпасів калібру 152 мм власного виробництва.
Про це повідомив гендиректор Укроборонпрому Павло Букін, коментуючи результати випробувань.
«Таким чином, Україна отримала власне виробництво артилерійських боєприпасів великих калібрів», – зазначив він.
За його словами, новий осколково-фугасний снаряд розраховано для знищення живої сили, артилерії та вогневих засобів противника, а також для руйнування фортифікаційних споруд та об’єктів. Він призначений для стрільби з однієї з найбільш далекобійних артилерійських систем – Гіацинт.
Букін зазначив, що у виробництві снаряда, крім ДАХК Артем, задіяно інші підприємства Укроборонпрому, відповідальні за створення вибухової речовини та пороху.
«Кооперація підприємств Концерну дозволила в найкоротші терміни освоїти виробництво артилерійських боєприпасів для забезпечення потреб ЗСУ. Це — важливий крок, що підвищує боєздатність української армії», — зазначив Букін.
Він повідомив, що виготовлені на ДАХК Артем артилерійські снаряди очікує серія випробувань під контролем представників Міноборони. За їхніми результатами буде розпочато серійне виробництво.