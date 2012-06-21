У Варшаві пройшла міжнародна виставка автобусів Warsaw Bus Expo 2018, на якій показали новітні українські розробки.
На міжнародній виставці Warsaw Bus Expo 2018 можна побачити новітній український автобус - А08432 «Тюльпан» екологічного стандарту Євро 6. Машина випущена Чернігівським автобусним заводом, що входить в корпорацію «Еталон». На виставці автобус був презентований на стенді польського дилера - компанії GSP Polska Bus & Coach.
Нагадаємо, що 10-метровий міжміський автобус Еталон А08432 «Тюльпан» побудований на шасі DAF LF і оснащується 4,5-літровим турбодизелем PACCAR PX5 потужністю 213 к.с. (Євро 6).
Двигун працює в парі зі 6-ступінчастою механічною коробкою передач ZF.
Салон автобуса має 36 комфортабельних пасажирських крісел. Зліва по борту розташовуються багажні відсіки корисним об'ємом 3,2 кубометра.
Вперше А08432 «Тюльпан» стандарту Євро 6 був показали в жовтні 2017 року на міжнародній виставці Busworld Europe в Кортрейку. Потім, в кінці грудня машину презентували і в Києві, під час традиційної прес-конференції за підсумками роботи корпорації «Еталон» в 2017 році.
На стенді GSP Polska Bus & Coach в цьому році були представлені відразу два автобуси А08432 «Тюльпан». Поруч з ними можна було побачити й інші зарубіжні новинки, які реалізуються польським дилером. Одна з них – новітній електробус Vero від відомого словенського виробника TAM.
На стенді також був представлений і туристичний автобус малого класу – від іспанського виробника Indcar. Це модель Next L7, удостоєна почесного звання «Кращий Мікробус 2017 року Іспанії». Машина довжиною 7,7 м побудована на шасі Mercedes-Benz Atego 1024L. Салон має 27 зручних сидінь.