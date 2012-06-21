Міністри закордонних справ України, Польщі та Литви Дмитро Кулеба, Яцек Чапутович і Лінас Лінкявічюс створили новий тристоронній формат міждержавної взаємодії — Люблінський трикутник. Відповідну спільну декларацію міністри ухвалили 28 липня у Любліні, Польща.
«Люблінський трикутник підкреслює важливу роль, яку Україна, Польща та Литва відіграють у Центральній Європі та світі. Наша єдність здатна не лише зміцнити наші країни, а й ефективно протидіяти спільним загрозам», — заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Учасники формату домовилися координувати дії задля захисту міжнародного права у контексті триваючої російської агресії проти України у тристоронній координації й міжнародних організаціях: НАТО, ООН, ЄС, Раді Європи та ОБСЄ. Розвиток торгівлі, інвестицій та інфраструктурних проєктів буде одним з важливих блоків взаємодії Люблінського трикутника.
Співпраця передбачає регулярні зустрічі, а також консультації найвищого рівня між МЗС трьох країн.