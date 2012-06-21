Про це під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, повідомляє Еспресо.TV.
Кабмін не лише зупинив дію цього документа, а й доручив Міністерству закордонних справ в установленому порядку поінформувати уряд Росії.
Зазначимо, відповідну програму було підписано у червні 2011 року прем'єр-міністрами Миколою Азаровим та Володимиром Путіним (посідав посаду з 2008 до 2012 року за часів президентства Дмитра Медведєва).
Програма економічного співробітництва відображає сукупність узгоджених поглядів Росії і України на перспективи їхньої довгострокової взаємовигідної співпраці в економічній сфері як рівноправних незалежних країн-партнерів.
У програмі розглядалися мета і засоби розвитку російсько-українського економічного співробітництва, його основні напрями та пріоритетні галузі, а також очікувані результати.