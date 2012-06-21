За останніми даними Міністерства аграрної політики України, посів ранніх ярих зернових та зернобобових культур проводиться у 13 областях України. Вже засіяно 138 тис. га, що становить 6% від запланованих під ці культури 2,38 млн га.
Зокрема посіяно:
- ярого ячменю - 82 тис. га (5% до прогнозу);
- вівса – 3 тис. га (1%);
- пшениці – 2 тис. га (1%);
- гороху – 51 тис. га (12%).
Продовжується робота з підживлення озимих культур на зерно – поживні речовини внесено на площі 4,5 млн га, або ж 62% до прогнозу. Крім того озимий ріпак підживлений на 776 тис. га (77%).
У Хмельницькій області завершено підживлення озимих зернових на площі 229,7 тис. га, або 100% до прогнозу. Найбільші площі підживлено у Одеській – 739,2 тис. га (95% до прогнозу), Запорізькій – 493,7 тис. га (73%), Херсонській – 485,8 тис. га (92%), та Миколаївській – 430,9 тис. га (69%) областях.
Обстеження посівів озимих зернових культур під урожай 2018 р. показує, що із посіяних 7,3 млн га сходи отримано на 99,7% площ, з них в доброму та задовільному стані знаходиться майже 6,4 млн га (89%), в слабкому та зрідженому стані – 816,5 тис. га (11%).
Крім того, сходи озимого ріпаку із посіяних 1,0 млн га отримані на 99% площ, з них в доброму та задовільному стані 887,3 тис. га (89%), в слабкому та зрідженому стані – 108,5 тис. га (11%).
Варто додати, що озимі культури на зерно під урожай 2018 року посіяні на площі 7,3 млн га або 101% до площ, посіяних під урожай 2017 року. В тому числі: пшениці – 6,3 млн га або 103%, ячменю – 0,8 млн га або 94%, жита – 149,4 тис. га або 88%. Крім того, озимий ріпак на зерно посіяний на площі 1,0 млн га або 112%.
Втім, аграрії нарікають, що теперішня посівна надто дорого їм обійдеться. Так, генеральний директор Української аграрної конфедерації Павло Коваль зауважує: інтегруючи різні оцінки експертів, профільного міністерства та наші власні, можемо говорити про загальну суму витрат на весняні польові роботи близько 125 – 129 млрд грн. Якщо допустити, що ця сума буде фактично витрачена, ми зможемо констатувати подорожчання весняної кампанії на 21 - 25 млрд грн, або на 23 – 25%, у порівнянні з минулорічною, вартість якої склала близько 103 – 105 млрд грн.
Згадав Павло Коваль і про дефіцит коштів. Раніше він становив близько 10%. У цьому році аграрії його оцінюють трохи вище – близько 13–15% від запланованої вартості робіт. За деякими оцінками, дефіцит може сягнути і вище названого рівня. Головними драйверами сукупного подорожчання стануть ціни на мінеральні добрива – зростання цін на понад 30%, засоби захисту рослин – близько 15%, паливно-мастильні матеріали – 27 – 30% і насіння – 18%. Серед інших чинників варто відзначити незначне, але все ж зростання мінімальної заробітної плати з першого січня 2018 року (3723 грн), збільшення орендної плати за землю, а також темпи інфляції споживчих цін і коливання обмінного курсу гривні.