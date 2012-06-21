31 серпня відбулося підписання меморандуму про тристоронню співпрацю з США та Польщею щодо диверсифікації джерел постачання газу та підвищення рівня енергетичної безпеки України.
Про це йдеться в повідомленні пресслужби РНБО на офіційному сайті.
Одним з кроків у цьому напрямку стане налагодження поставок зрідженого газу через Польшу. Для цього буде побудовано спеціалізований інтерконнектор, який об'єднає газотранспортні системи України та ЄС.
Меморандум підписано у Варшаві за участі Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександра Данилюка, Міністра енергетики США Ріка Перрі та уповноваженого уряду Польші зі стратегічної енергетичної інфраструктури Петра Наїмського.
Меморандум набрав чинності з дня підписання.