Щорічна конференція «Органічний день в Україні» вчетверте пройшла в Києві. Заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький привітав гостей заходу, подякував за розвиток органічного сектору в Україні. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.
За словами Тараса Висоцького, Україна стабільно входить до топ-5 постачальників органічної продукції до ЄС протягом багатьох років. Наразі в Україні налічується 260 сертифікованих операторів, які відповідають вимогам національного органічного законодавства, та 436 — законодавства ЄС та/або США.
«Попри всі виклики сьогодення учасники органічного сектору продовжують незламно працювати, і це дає результати. Наприклад, на сьогодні в Україні вже діють два органи сертифікації, що підтверджує зростання попиту й зацікавленості виробників. Органічний статус мають близько 350 тис. га сільськогосподарських земель. Це приблизно 1,2% від загальної кількості сільськогосподарських угідь в Україні. Наші цілі амбітні — спочатку досягти показника в 5%, а далі і 25%, як це заплановано в країнах ЄС», – наголосив Тарас Висоцький.
Заступник Міністра додав, що наразі триває активна робота щодо приведення органічного законодавства України у відповідність до нового регулювання Європейського Союзу. Законопроект 13204-1 готується до другого читання та має всі шанси бути прийнятим цієї осені. В цілому органічний сектор показує одні з найкращих показників впровадження європейського законодавства в аграрному секторі.
Довідково
Конференція «Органічний день в Україні» у 2025 році була організована громадською спілкою Органічна ініціатива під патронатом Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України за підтримки Швейцарії в межах швейцарсько-української програми «Розвиток торгівлі з вищою доданою вартістю в органічному та молочному секторах України» (QFTP), що впроваджується Дослідним інститутом органічного сільського господарства (FiB, Швейцарія) у партнерстві із SAFOSO AG (Швейцарія), та за підтримки Німеччини в межах міжнародного проєкту «Німецько-українська співпраця у галузі органічного сільського господарства» (СОА), який фінансується Німецьким федеральним Міністерством сільського господарства, продовольства і регіональної ідентичності.
Партнерами події виступили Інформаційний центр «Зелене досьє», ЛМГО «Екотерра», Федерація органічного руху України, Громадська Організація «Біодинамічна асоціація України». Інформаційний партнер: OrganicInfo.ua. В заході взяли участь понад 230 гостей в змішаному форматі.