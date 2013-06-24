Заступник міністра оборони Юрій Мироненко виступив на «European Defence Innovation Forum 2025», підкресливши ключову роль України в розбудові оборонно-промислового майбутнього континенту. У своєму виступі він підкреслив, що в умовах повномасштабної війни інновації стали умовою виживання.

«Україна стала форпостом рішень, що змінюють правила гри: високотехнологічних засобів оборони та автономних систем. Характер бою в Україні змінюється безперервно — і саме наша здатність швидше за ворога адаптовуватися визначає перевагу», — зазначив Юрій Мироненко.

Він підкреслив, що Україна перетворилася зі споживача оборонної продукції на партнера, без якого неможлива європейська безпека.

Заступник Міністра розповів про успішні ініціативи, такі як «Build with Ukraine» та «Build in Ukraine», які створюють нову модель співпраці. Ці програми дозволяють європейським партнерам отримувати доступ до технологій, перевірених у реальних бойових умовах, а Україні — залучати критично важливі ресурси для масштабування виробництва. Юрій Мироненко зазначив, що нідерландські інвестиції в українські технології, такі як дрони-перехоплювачі допомагають рятувати життя та зміцнювати стійкість України.

Заступник Міністра підкреслив, що інвестиції Європи в українські технології — це внесок у спільну безпеку. Він подякував міжнародним партнерам за їхню підтримку та віру в Україну.

У заході також взяли участь міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс. Серед присутніх були представники міністерств, оборонних відомств, асоціацій, агенцій з питань регіонального розвитку бізнесу, а також оборонні компанії, інвестиційні фонди та стартапи з Нідерландів та інших країн Європейського Союзу.

Джерело: Міністерство оборони