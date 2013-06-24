Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження про підписання проекту Угоди між Урядом України та Офісом Прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС) щодо направлення персоналу до Офісу МКС в Україні. Цей крок спрямований на поглиблення співпраці у розслідуванні міжнародних злочинів, скоєних у зв’язку з агресією російської федерації проти України, та посилення координації з міжнародними партнерами для притягнення винних до відповідальності. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Угода створює правові підстави для залучення до роботи в Офісі Прокурора МКС в Україні працівників Національної поліції, прокурорів та представників інших компетентних органів. Вони надаватимуть фахову допомогу у зборі доказів та проведенні розслідувань.

Документ визначає порядок направлення персоналу, їхній правовий статус та гарантії незалежності, а також умови соціального й медичного забезпечення. Окремим блоком передбачено надання імунітетів і привілеїв, а також запровадження фінансових механізмів, які забезпечують виконання положень Угоди без додаткових витрат із державного бюджету.

Текст проекту Угоди базується на типовій угоді Міжнародного кримінального суду (Staff secondment agreement), який доопрацьовано Мін’юстом спільно з Офісом Генпрокурора і узгоджено з представниками МКС.

Угода укладається на виконання статті 44 Римського статуту МКС, ратифікованого Верховною Радою України, що є частиною національного законодавства. Вона забезпечить належну присутність та ефективну діяльність Офісу Прокурора МКС в Україні, сприятиме посиленню міжнародно-правових механізмів притягнення до відповідальності осіб, винних у скоєнні воєнних злочинів та злочинів проти людяності, і стане важливим етапом у подальшій інтеграції України до системи міжнародного кримінального правосуддя.

Міністерство юстиції наголошує, що підписання цієї Угоди — це не просто формальний крок у міждержавній співпраці, а дієвий інструмент у боротьбі за справедливість. Документ посилить роботу зі збирання доказів, забезпечить належний захист прав потерпілих та зміцнить позиції України у відстоюванні принципу невідворотності покарання за найтяжчі міжнародні злочини.