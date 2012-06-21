Упровадження ухваленого раніше Україною євроінтеграційного законодавства потребує розроблення і ухвалення Кабінетом Міністрів і окремими міністерствами понад 100 нормативних актів. Про це на засіданні Комісії з координації виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль. «Важливо, щоб ці нові закони працювали на практиці для людей і на людей. До сьогоднішнього засідання ми визначили індикативний орієнтовний перелік для ухвалення до кінця 2020 року. А на наступне засідання комісії, заплановане на 18 листопада, потрібно винести максимальну кількість таких нормативно-правових актів, щоб ухвалити їх до кінця року», — наголосив очільник уряду.

Він зазначив, що на поточному засіданні уряд розгляне понад десяток таких актів у галузях енергетики, митниці, фінансового моніторингу, інфраструктури, державних закупівель, електронних комунікацій, інтегрованого управління кордонами тощо. І доручив урядовцям — членам цієї комісії попрацювати над тим, щоб уже в листопаді максимально можливу кількість актів із цього переліку було ухвалено.

Денис Шмигаль підкреслив, що Кабінет Міністрів України та ЄС постійно забезпечують виконання Угоди про асоціацію. «У нас є чітка мета — доступ до внутрішнього ринку Євросоюзу, включаючи свободу руху товарів, осіб, послуг і капіталів. Мета нашої новоствореної комісії — консолідація дій та зусиль різних гілок влади у виконанні наших євроінтеграційних зобов’язань і прагнень українського народу», — сказав глава уряду.

За його словами, для української сторони пріоритетні такі завдання: інтеграція до внутрішнього ринку ЄС і економічний розвиток через підготовку та оновлення положень Угоди про асоціацію; секторальна інтеграція; підвищення стандартів життя через упровадження європейських стандартів у галузі довкілля; транспорту й цифрової інфраструктури; реалізація положень зеленого курсу ЄС зокрема через спільні практичні проєкти у трансформації вугільних регіонів; реалізація інших проєктів зокрема щодо відновлюваних джерел енергії, повідомляє Укрінформ.

Голова Представництва ЄС в Україні Мааті Маасікас зазначив, що Євросоюз підтримує створення в Україні Комісії з координації виконання Угоди про асоціацію. Адже це доводить, що європейська орієнтація України залишається першочерговим завданням уряду.

Дипломат висловив переконання, що Угода про асоціацію служить як найкомплексніша і найамбітніша угода, яку ЄС коли-небудь підписував з країною-партнером. Вона залишається дороговказом для реформ у таких галузях: верховенство права і боротьба з корупцією, енергетика, цифрова трансформація, охорона довкілля та інших.

«За чотири роки виконання економічної частини угоди торгівля зросла між нами на 65%, а Європейський Союз став найбільшим торговельним партнером України», — наголосив європосол.

Мааті Маасікас зауважив, що іноді лунають голоси в Україні й поза її межами, які ставлять під сумнів стратегічну орієнтацію нашої держави та її європейський вибір. Мовляв, Угода про асоціацію зв’язує руки українській економіці.

«Можу сказати на це лише одне: українському народу видніше. За словами Василя Стуса, «немає більше вороття до давнього, минулого, старого», — наголосив посол, додавши: — Задля майбутнього України як стабільної, демократичної і заможної європейської держави ми працюємо на цьому обраному шляху. Прямуємо разом».

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«Урядового кур’єра»