За результатами 2017 року Україна стала третім найбільшим постачальником аграрно-продовольчої продукції до Туреччини з обсягом 7,2% в структурі турецького імпорту продукції АПК, поступаючись лише США і Росії, повідомляють в Українському клубі аграрного бізнесу. Туреччина є одним з найбільших торгових партнерів України та займає шосте місце серед покупців та третє місце серед постачальників продовольчої продукції.
Торговельне сальдо цієї продукції між Україною та Туреччиною позитивне для нашої країни. Так, у 2017 році було експортовано вітчизняного продовольства на суму 928,9 млн доларів США, в той час як імпорт з Туреччини склав 293,1 млн доларів.
Основними статтями експорту агропродовольчої продукції з України до Туреччини є соєві боби (30% у структурі), кукурудза (11%), соняшникова олія (11%), пшениця (11%), а також висівки (9%). За останні п’ять років суттєвий прорив відбувся у поставках вершкового масла, цукру і бобових. Так, за результатами 2017 року було реалізовано цукру на 24,5 млн доларів США, масла на 24,2 млн, а також свіжих бобових на 20,1 млн доларів і охолоджених бобових на 15,3 млн доларів США.
«Україна все більше розширює асортимент продукції, що постачається в Туреччину, диверсифікуючи товарні позиції. Якщо ще п’ять років тому до Туреччини постачалося 126 видів агропродовольчої продукції, то у 2017 їх було вже 145. Вдалося розпочати реалізацію бобових і соєвої макухи, маргарину, солоду і солодових екстрактів, виноградних вин, вермутів і пива, а також горіхів», – говорить аналітик зовнішньої торгівлі аграрно-продовольчою продукцією Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» Дар’я Гриценко.