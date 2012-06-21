Олег ГРОМОВ,

«Урядовий кур’єр»

МВФ ввів для України десять вимог, чотири з яких вона фактично виконала. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко, інформує портал «Мінфін».

Першим пунктом виступає скорочення «токсичних» кредитів у банках. За словами Марченка, останнім часом вони скоротилися на 2,4% і сягають 45,6%.

Другою вимогою є робота ринку газу. Так сьогодні споживачі можуть самі обирати постачальника газу. Саме цього і домагався МВФ.

Третє вимога – реформування митниці та податкової системи. З цим завдання українська влада успішно впоралася.

Четвертий пункт – реформування «Нафтогазу України», яке полягає у змінах лімітів заробітної плати членів наглядових рад та правління.

Як вважає Марченко, триває активна робота над виконанням ще деяких вимог МВФ. Так, розроблено законопроєкт про банки та банківську діяльність. Триває аудит Фонду боротьби з коронавірусною інфекцією.

Як відомо, нещодавно прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що проблемні питання, які виникли навколо Конституційного суду України, ніяким чином не вплинуть на співпрацю нашої країни з МВФ.