Президент України Володимир Зеленський та Прем’єр-міністр Юлія Свириденко провели зустрічі з міністром закордонних справ Норвегії Еспеном Бартом Ейде. Глава держави подякував Норвегії та особисто Прем’єр-міністрові Йонасу Гару Стере за всю підтримку України від самого початку повномасштабної російської агресії й активну участь країни в Коаліції охочих. Одна з головних тем обговорення — енергетична ситуація в Україні. Президент поінформував про щоденні російські обстріли цивільної інфраструктури, особливо об’єктів енергетики.

«Ми вдячні Норвегії та народу вашої країни за таку велику підтримку протягом цього року. Сім мільярдів лише на військову підтримку, а також інші проєкти. Ми дуже вдячні за вашу підтримку після наших справді великих викликів з енергетикою. Дякуємо за ваш енергетичний пакет. Міністр повідомив мене про важливе рішення — 400 мільйонів доларів. І ми вдячні за це», — сказав Володимир Зеленський.

Особливу увагу на зустрічі приділили дипломатичній роботі для досягнення достойного миру. Глава держави відзначив важливість схвалення Паризької декларації та назвав це сильним політичним сигналом від партнерів щодо надання надійних гарантій безпеки Україні.

Президент і міністр закордонних справ обговорили участь Норвегії в ініціативі PURL, що дає змогу купувати ракети для ППО, зокрема для систем NASAMS, і важливість її подальшого розвитку.

Крім того, йшлося про перспективи спільного виробництва зброї та інші проєкти в галузі військової співпраці.

Уряд продовжує системну міжнародну роботу для залучення всіх доступних ресурсів на підтримку української енергосистеми. На цьому наголосила Прем’єр-міністр Юлія Свириденко на зустрічі з Еспеном Бартом Ейде.

За словами Юлії Свириденко, під час переговорів передали норвезькій стороні узгоджений перелік обладнання, необхідного для проведення ремонтів після обстрілів та подальшого посилення енергетичної стійкості. Також обговорили підготовку майбутньої зустрічі у форматі «енергетичного Рамштайну», яку ініціює Україна як майданчик для координації довгострокової підтримки з партнерами.

«Норвегія — один з основних донорів Фонду підтримки енергетики та стратегічний партнер України в енергетичному секторі. Вдячні норвезькому уряду за оголошення нового внеску обсягом 400 мільйонів доларів США на підтримку енергетичної стійкості та закупівлю критично важливого обладнання», — наголосила Прем’єр-міністр.

Очільниця українського уряду окремо подякувала за рішення продовжити партнерство 2026 року та надати 8,3 млрд доларів США в межах Nansen Program. 2026-го Норвегія планує додаткові асигнування до Norfund для розвитку бізнесу та інвестиційних проєктів в Україні.

«Системна міжнародна підтримка — ключовий елемент відновлення енергетики та економічної стійкості України», — наголосила Юлія Свириденко.

