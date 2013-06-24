25 вересня відбулося тематичне засідання Кабінету Міністрів України, присвячене питанням екології. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.
За результатами ухвалено низку рішень, які наближають Україну до міжнародних стандартів у сфері європейської інтеграції:
1. Оновили підходи до обліку корисних копалин.
Національну класифікацію корисних копалин приведено у відповідність до Рамкової класифікації ООН. Це рішення дозволить:
• зробити галузь прозорішою та зрозумілішою для інвесторів;
• підвищити конкурентоздатність української сировини на світовому ринку;
• відкрити нові можливості для бізнесу та розвитку економіки.
Цей крок є продовженням співпраці між Україною та США щодо співпраці у сфері корисних копалин.
2. Забезпечуємо виконання європейських норм щодо «зеленого переходу».
Уряд запровадив нові вимоги до інформування про екологічність легкових автомобілів. Відтепер:
• на кожному новому авто розміщуватиметься наліпка з інформацією про витрати палива та рівень викидів вуглекислого газу;
• у місцях продажу покупцям надаватимуть дані про найбільш екологічні моделі автомобілів.
Ці заходи сприятимуть свідомому вибору громадян, зниженню викидів та виконанню європейських стандартів у рамках «зеленого переходу».
«Україна продовжує впроваджувати реформи, які наближають країну до європейських норм і сприяють сталому розвитку економіки та екології», — прокоментувала рішення Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.