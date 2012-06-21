Володимир КОЛЮБАКІН,
«Урядовий кур’єр»
Як повідомив заступник директора Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» Микола Пугачов, товарообіг продукції АПК між Україною та країнами ЄС у першому півріччі поточного року становив 4,6 млрд доларів США, що на 5,1% менше, ніж за той самий період торік.
Щоправда, загальне зовнішньоторгове сальдо лишається позитивним для України (1,6 млрд імпорту проти 3 млрд експорту), але воно зменшується. Так, за підсумками попереднього року воно становило 4 млрд доларів, тоді як зараз – 1,4.
Втім, таке погіршення, на думку Миколи Пугачова, не є критичним. Адже рік не закінчено і період після збирання урожаю може стати більш активним щодо експорту. Адже основними статтями аграрного експорту до країн ЄС є зернові, олійні культури, олія та відходи харчової промисловості (жом, макуха тощо, цінний корм для худоби, у нас стільки худоби нема). У грошовому виразі це становить відповідно 1088; 145; 957 та 227 млн доларів США.
Варто додати, що з початку року наші експортери вже повністю вибрали річні квоти ЄС на мед, продукти переробки ячменю (крупу, борошно), фруктові соки, овочеві консерви тощо.
Що стосується імпорту, то тут картина доволі пістрява – завозять тютюнові вироби, алкогольні напої, корми для тварин, чай, каву, всілякі харчові приправи, соуси тощо – це все закономірно: ну не ростуть у нас кава або какао! Гірше, що до цього переліку потрапили молочні продукти – їх було імпортовано на 131 млн доларів. Це свідчить про занепад вітчизняної молочарської галузі.