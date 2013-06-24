24 липня 2025 року відбулася онлайн-зустріч зацікавлених сторін щодо впровадження національної системи верифікації лікарських засобів з використанням 2D-кодування. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Участь у заході взяли голова Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький, заступник Міністра охорони здоров’я з цифрового розвитку, Марія Карчевич, а також представники бізнес-асоціацій, фармацевтичних виробників, аптечних мереж, міжнародних експертів та проекту SAFEMed.

Учасники зустрічі обговорили поточний стан реалізації ініціативи та необхідні кроки для запуску системи у визначені законодавством строки. У центрі уваги були питання юридичної реєстрації Національної організації з верифікації лікарських засобів, вибору технічного провайдера та початку технічного розгортання системи.

Під час зустрічі представлено оновлену модель реалізації, яка дозволяє запуск повнофункціонального рішення з обмеженим зовнішнім доступом, але з дотриманням усіх технічних вимог Європейській організації з верифікації лікарських засобів (EMVO). Такий підхід дозволяє продовжити впровадження реформи і вже зараз розпочати практичну реалізацію з використанням перевіреної моделі, яка відповідає європейським вимогам.

Це створює можливість для поступового підключення учасників ринку та успішного тестування ключових процесів, що в майбутньому після вступу України до ЄС забезпечить максимально швидке підключення до європейської системи.

Марія Карчевич наголосила, що національна система верифікації лікарських засобів є стратегічним компонентом реформи фармацевтичного сектору, яка дозволить посилити контроль за обігом лікарських засобів, запобігати потраплянню фальсифікату в аптечну мережу та підвищити рівень довіри пацієнтів до системи охорони здоров’я.

Михайло Радуцький підкреслив, що впровадження верифікації лікарських засобів з 2D-кодуванням є передбаченим законодавством зобов’язанням у межах євроінтеграції. Він закликав виробників активізувати участь у запуску системи, наголосивши на її значенні для виходу українських препаратів на європейський ринок.

Міністерство охорони здоров’я України висловлює вдячність міжнародним партнерам, зокрема проекту «Безпечні, доступні та ефективні ліки для українців» (SAFEMed), а також усім учасникам за активну співпрацю та конструктивний діалог.